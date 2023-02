Internautas repudiam tentativa de golpe, defendem Alexandre de Moraes e pedem cadeia para Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o plano de Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de estado, que teria apoio do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) - o objetivo seria conseguir falas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e que pudessem comprometer o juiz.

"Bolsonaro na cadeia", escreveu o deputado estadual no Rio Grande do Sul Leonel (PT).

De acordo com a filósofa Marcia Tiburi, "Bozonazi tem que ser preso esteja onde estiver!".

Grande dia na luta ANTIFA!

- Daniel Silveira PRESO

- Bolsonaro DERROTADO no Senado

- Marcos do Val denunciando que Bolsonaro o convidou para dar um GOLPE DE ESTADO e renunciando na sequência.

E o ano legislativo está apenas começando... Bolsonaro na cadeia! — Leonel Radde (@LeonelRadde) February 2, 2023





Foi uma tentativa de GOLPE DE ESTADO comandada por Bolsonaro. A denúncia feita pelo senador Marcos do Val é GRAVÍSSIMA! O que mais falta para que Bolsonaro seja preso e comece a ser devidamente responsabilizado pelo mal que causou? Ajude a pressionar: https://t.co/eZgn1VBDMN pic.twitter.com/KAm5Mhkvkg February 2, 2023





São graves as revelações feitas pelo senador Marcos do Val de que o ex-presidente Bolsonaro tramou um golpe e tentou gravar ilegalmente conversas do ministro Alexandre de Moraes. Que a Justiça apure as denúncias e prenda os envolvidos neste grave crime contra a democracia. February 2, 2023





Parece ficção mas é a realidade de um escândalo. O senador Marcos do Val entregou todo o plano de Bolsonaro para dar um golpe de estado. A operação seria chefiada por Daniel Silveira para gravar Alexandre de Moraes com intuito de captar algo comprometedor. https://t.co/UfC2vdJoI2 — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 2, 2023

É fundamental q todo mundo leia isso, URGENTE!



É a prova cabal do q Bolsonaro tramava e q o Brasil correu seríssimos riscos de enfrentar, não fosse a resistência e luta de pessoas como Alexandre de Moraes.



Por favor, leia isso @ggreenwald https://t.co/HWzBN60mLQ — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) February 2, 2023

GRAVE: Senador Marcos do Val denúncia que Jair Bolsonaro tramou um golpe com intuito de prender Alexandre de Moraes e criar um clima instável no país. O senador afirma que renunciará ao seu mandato e deixará o país. — André Janones (@AndreJanonesAdv) February 2, 2023

