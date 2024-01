Internautas resgatam denúncias feitas por Gustavo Bebianno sobre uso ilegal da Abin no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas lembraram nesta quinta-feira (25) as denúncias feitas pelo ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Gustavo Bebianno (1964-2020) sobre espionagens ilegais feitas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Duas semanas antes de falecer, março de 2020, Bebianno afirmou que o atual vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) queria montar uma agência de inteligência paralela com o objetivo de espionar seus adversários políticos.



A agência tentou favorecer familiares de Bolsonaro, de acordo com investigadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

Entrevista do Bebiano no Roda Viva em que ele denuncia a existência da ABIN paralela: 02/março/2020



Data do falecimento do Bebiano: 14/março/2020



Seria ruim pro bolsonarismo se esse vídeo viralizasse, né? pic.twitter.com/ssC2yU5KGO continua após o anúncio January 25, 2024

Abin a serviço da família. Bebiano estava certo https://t.co/bmjZwqzYfJ
January 25, 2024

Em 2020, Gustavo Bebiano, um dos principais aliados de Bolsonaro no início do governo, falou da proposta do Carluxo para criação de uma agência de espionagem paralela. Ele disse q não sabia dizer se isso havia sido de fato implantado.



Segundo a PF, foi sim Bebiano! pic.twitter.com/4tUmNQqI3n continua após o anúncio January 25, 2024

