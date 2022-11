Internautas se irritam após Patrícia Poeta retornar à grade da Globo

Apoie o 247

247 - O Encontro com Patrícia Poeta retornou à grade da Rede Globo após uma semana fora do ar, por conta das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2022. Os internautas deixaram claro sua indignação com a volta da jornalista e comandante do matinal, e afirmaram que reprises das disputas esportivas seriam melhores. As informações são do portal Metrópoles.

“Não bastasse não ter jogo a gente liga na Globo e lá está ele: o encontro com Patrícia Poeta. Podiam passar uma reprise de Japão e Alemanha, Arabia Saudita e Argentina. Eu aceitava até um triste Dinamarca e Tunísia. Sem condições, acabem com esse Encontro”, pediu uma internauta.

“O choque de realidade que é ligar a TV pela manhã com abstinência de Copa do Mundo e dar de cara com o carisma de Patrícia Poeta”, comentou mais um. “Inadmissível retirar o futebol e colocar o Encontro com Patrícia Poeta. Que programa ruim, esta apresentadora força demais”, reclamou uma terceira.

