Internautas se revoltam com tratamento grosseiro de Guga Chacra com Celso Amorim, que rebate com elegância (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas se revoltaram com o tratamento grosseiro do jornalista Guga Chacra ao conduzir uma entrevista com o ex-ministro de Relações Exteriores e da Defesa e atual assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, na Globo News.

Mesmo com o tom elevado do jornalista, Amorim seguiu paciente e respondeu com elegância ao enquadrar o jornalista, quando tratavam de assuntos referentes à Ucrânia.

Amorim tentou responder Chacra, mas foi interrompido diversas vezes pelo jornalista. Quando conseguiu o direito à palavra, abordou, com serenidade, o convite do governo Ucraniano para que Lula “veja a realidade da guerra de perto”.

“Estamos dispostos a conversar com quem quer que seja. Agora, cada vez que surge um convite, não é um convite para conversar, é um convite para ir lá ver a guerra. Nós sabemos que a guerra é uma coisa terrível. Nós vimos a guerra do Vietnã, nós vimos as guerras no Afeganistão, vimos a invasão do Iraque, vimos tudo isso. Eu não estou diminuindo a importância nem a tragédia do povo ucraniano. Os convites são sempre dessa forma”, disse.

Veja a repercussão:

Guga Chacra visivelmente alterado porque, além de ser pago para ser propagandista da Ucrânia, ele caiu no conto do vigário e acredita na própria militância paga. Sua consciência tentando justificar o espírito de prostituta.



É um merda. Não serve nem pra limpar chão. https://t.co/wlTYzG5Om1 April 19, 2023

Guga Chacra acostumado a briguinha com Rodrigo Constantino um nível 8 série contra o outro 5 série, achou que ia deitar e rolar em cima de Celso Amorim que é nível pós-doc. — 🚩 🦑 Marcelo Caires 🦑 🚩 (@maccaires) April 19, 2023





Acabei de ver a deselegância do Guga Chacra, perdeu a linha e rodrigou de vez. — Tokage Roller 🥷 (@RollerTokage) April 18, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.