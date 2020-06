Internautas tentam prever reação de Bonner na abertura do Jornal Nacional sobre prisão de Queiroz

O nome de William Bonner e o título do telejornal ocuparam os assuntos do momento no Twitter nesta quinta-feira edit

Revista Fórum - O nome do apresentador William Bonner virou assunto do momento no Twitter na manhã desta quinta-feira (18) em razão da prisão do policial aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro.

Usuários nas redes sociais tentaram prever como será a reação do âncora do Jornal Nacional durante a edição desta quinta. Bonner, que é editor-chefe do JN, tem adotado um crítico sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro.

O jornalista Felipe Schadt lançou uma campanha pedindo para o apresentador usar uma gravata laranja na apresentação do telejornal. "Campanha nacional no Twitter para que o William Bonner use gravata laranja no Jornal Nacional de 18/06. Façam isso chegar até o William Bonner e ao Jornal Nacional”, escreveu.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.