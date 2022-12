Internautas tiram sarro de Bolsonaro e o termo 'patriotários' bomba nas redes

Apoie o 247

247 - A expressão "patriotários" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias, com a proximidade do final do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Durante a sua gestão, Bolsonaro tentou estimular apoiadores a desconfiarem das urnas e defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. O atual ocupante do Planalto quis também passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo.

>>> Carluxo abandona patriotários e embarca para réveillon nos EUA

Bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Lula articula Bolsa Família prometido, desbarata orçamento secreto com a Justiça e raio cai duas vezes nos patriotários. O Brasil é melhor que ficção. December 19, 2022

Bolsominion se achou muito inteligente queimando o livro do Alexandre de Moraes🙄

Gastou dinheiro comprando o livro pra queimar depois😂😂

Esses Patriótarios são demais! pic.twitter.com/sMLRluqFAy December 21, 2022





