Internautas veem indireta pra Bolsonaro em fala de William Bonner

Ao anunciar mudança de fundo do Jornal Nacional e falar que a necessidade é “proteger vidas”, William Bonner estaria mandando uma indireta a Bolsonaro, de acordo com internautas edit

247 - O apresentador da TV Globo William Bonner anunciou, na noite de quinta-feira, 14, durante o Jornal Nacional, uma mudança do visual do programa. O fundo exibia fotos de vítimas do coronavírus para, segundo ele, homenageá-las.

“Desde o início da cobertura jornalística da pandemia, a imagem que ilustra o nosso painel lá atrás tem sido o do novo coronavírus. A imagem que todo mundo tem do inimigo número um da saúde humana nestes tempos difíceis”, explicou Bonner.

“Mas aqui no Jornal Nacional, todo dia, o que procuramos fazer é informar para ajudar os brasileiros a frear essa pandemia e a ter uma visão clara do que está acontecendo e, talvez, a melhor forma seja lembrar que nós estamos falando de vidas, cidadãos e pessoas”, ressaltou.

“A partir de hoje, aquela imagem do inimigo número um vai sair do nosso painel. Em todos os momentos que o Jornal Nacional estiver tratando da pandemia, vão estar lá atrás os rostos de brasileiros que ele nos tirou”.

“Em todos os momentos em que o JN estiver tratando da pandemia vão estar lá atrás os rostos de brasileiros que ele nos tirou. Esses sorrisos e olhares dos brasileiros que nós perdemos podem ajudar a fortalecer a mensagem que importa de verdade: a necessidade de proteger vidas”, finalizou.

Para muitos internautas a fala foi uma indireta a Jair Bolsonaro, que tem se colocado ferrenhamente contra as medidas de isolamento social, a favor da volta ao trabalho para, de acordo com ele, não prejudicar a economia, apesar de expor as pessoas ao contágio da Covid-19.

Todo dia uma janta diferente no jornal nacional pelo William Bonner pic.twitter.com/fWuXwfNL8j — Non (@NonLacerda) May 14, 2020

