Internautas voltam a cobrar a prisão de Bolsonaro

Na rede social X, as críticas ao ex-mandatário chegaram à seção Assuntos do Momento

247 - Internautas cobraram a prisão de Jair Bolsonaro (PL), investigado por crimes como fake news, estímulo a um golpe no País e venda ilegal de joias que deveriam pertencer ao Estado brasileiro. Na rede social X, as críticas ao ex-mandatário chegaram à seção Assuntos do Momento.

Usuários também lembraram que o ex-policial Ronnie Lessa fará uma delação premiada sobre o assassinato da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco (Psol). Os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz estão presos por envolvimento no crime. Os dois conheciam a família Bolsonaro.

continua após o anúncio

Um perfil na rede social escreveu: "Ronie Lessa era pau mandado do Adriano da Nóbrega que era o chefe do 'escritório do crime' que recebeu a Medalha Tiradentes de Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Messias Bolsonaro. A 'cadeia' do crime tá aí. Mas o criminoso mandante vai mesmo ser delatado pelo serviçal do chefe estranhamente assassinado na Bahia, baleado sem ferir nenhum dos atiradores?".

Jair Messias Bolsonaro e Micheque, em breve, na cadeia. pic.twitter.com/EigciHkfjr January 22, 2024





JAIR MESSIAS BOLSONARO NA CADEIA pic.twitter.com/rKdAA4odhT January 22, 2024





Ronie Lessa era pau mandado do Adriano da Nóbrega que era o chefe do "escritório do crime" que recebeu a Medalha Tiradentes de Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Messias Bolsonaro. A "cadeia" do crime tá aí. Mas o criminoso mandante vai mesmo ser delatado pelo serviçal do… pic.twitter.com/47HzqE2lhf January 22, 2024

