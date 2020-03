Internet condena ataque absurdo de Eduardo Bolsonaro contra chineses

Internautas repercutiram o ataque de Eduardo Bolsonaro contra os chineses, atribuindo a culpa do coronavírus ao país. Postagens destacaram a estupidez do filho do ocupante do Planalto em atacar o principal parceiro econômico do Brasil edit

247 - Internautas repercutiram o ataque de Eduardo Bolsonaro contra os chineses, atribuindo a culpa do coronavírus ao país. Postagens destacaram a estupidez do filho do ocupante do Planalto em atacar o principal parceiro econômico do Brasil. Eduardo comparou a reação chinesa ao surto do novo coronavírus com o tratamento dado pelo governo da União Soviética ao desastre nuclear de Chernobyl.



Ele ainda chamou o país de 'ditadura' e disse que 'a liberdade seria a solução'.

Veja a repercução:

A primeira providência para salvar o país é cassar o deputado Bolsonaro por falta de decoro, de senso, de inteligência. Teríamos uma chance de minimizar os enormes danos já causados pela sua família. Uma crise com o principal parceiro comercial é tudo o que o país não precisa! https://t.co/vSK7BJwgH0 — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) March 19, 2020

Quando Trump fale em "vírus chinês", ele tenta esconder sua incompetência na gestão da crise. Mas EUA têm tamanho para encarar briga. Quando Eduardo Bolsonaro macaqueia o presidente americano, arruma uma crise do nada com o maior parceiro comercial do Brasil em meio à pandemia. March 19, 2020

Em meio à pandemia do coronavírus e o risco de colapso econômico, o Brasil entra em atrito diplomático com a China após tweets de Eduardo Bolsonaro considerados ofensivos pelo governo chinês. A China é o principal parceiro econômico do Brasil https://t.co/eJtnXvFM0l — Guga Chacra 🇧🇷🇺🇸🇱🇧🇮🇹🇦🇷 (@gugachacra) March 19, 2020