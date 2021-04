“Internet quebrou o cartel da mídia e a ‘verdade’ da Globo acabou”, diz Felipe Nunes, diretor da Quaest

247 - Em entrevista ao Boa Noite, da TV 247, Felipe Nunes, Ph.D. em Ciência Política pela University of California Los Angeles (UCLA), professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estratégia e comunicação política e diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, apontou a influência das redes sociais no processo de escolha do eleitor. Segundo ele, houve no mundo um processo de quebra do cartel de comunicação e da mediação do debate com a internet e as redes sociais. “Antes, as pessoas iam utilizar o seu tempo naquela maquininha chamada televisão. Essa lógica mudou. Cresceu enormemente o número de acessos de informação das pessoas, de modo que o eleitor pode acessar a informação de acordo com o seu interesse. Ele pode escolher o canal, ele pode escolher o mediador do debate que lhe interesse”, explica.

Felipe enfatiza que esse processo foi muito importante para o atual cenário ”porque os diversos grupos que existem na internet criaram os seus mecanismos de comunicação, alguns legítimos outros menos - até porque tem gente produzindo fake news o tempo todo”.

E acrescenta: “O fato é que com essa quebra do cartel, o eleitor passou a ter a possibilidade muito maior de ter critério, de ter crítica na hora de se informar. Ou seja, o que a Globo diz não é mais 'verdade' só porque foi a Globo que disse. Existem outros canais que informam e desinformam”.

O professor salienta que os jornalistas continuam tendo um papel importante nesse processo de mediação. “É que o monopólio acabou. É que o único mecanismo acabou. É que a verdade que era dada pela TV Globo acabou. E isso é importante para o processo democrático e é também um processo de democratização dos meios de comunicação”, completou.

Assista a entrevista completa:

