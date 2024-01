Internet repercute denúncias de ameaças contra Karina Santos e criticam Michelle Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas repercutiram as denúncias de ameaças feitas pela influenciadora Karina Santos, exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na rede social X, antigo Twitter, as críticas à esposa de Jair Bolsonaro (PL) chegaram à seção Assuntos do Momento.

Perfis da internet comentaram sobre o caso. "A polícia civil já identificou a maioria dos bolsonaristas que ameaçaram de morte a nossa amiga Karina Santos. Eles fizeram um ataque coordenado após serem incitados pela Michelle Bolsonaro. Alguns estão chorando, pedindo desculpas, mas terão que responder criminalmente", afirmou um internauta. >>> Alvo de ameaças de morte por bolsonaristas, Karina Santos denuncia "apito de cachorro" de Michelle Bolsonaro

continua após o anúncio

O jornalista Cesar Calejon afirmou que a ex-primeira-dama "está colocando a f@scistada bolsonarista contra a Kari Santos!". "Depois do apito de cachorro, a Kari começou a receber ataques misóginos, xenofóbicos e até ameaças de morte! Expor as ameaças e agressões é a única forma de proteger a Karina".

Outro internauta escreveu: "milícia bolsonarista fez ataques xenofóbicos e ameaças de morte contra a nossa companheira Karina Santos após postagem de Michelle Bolsonaro contra a influencer. Os responsáveis pelos ataques já foram identificados pela polícia. Internet não é terra sem lei!".

continua após o anúncio

IMPORTANTE: a polícia civil já identificou a maioria dos bolsonaristas que ameaçaram de morte a nossa amiga Karina Santos. Eles fizeram um ataque coordenado após serem incitados pela Michelle Bolsonaro. Alguns estão chorando, pedindo desculpas, mas terão que responder… pic.twitter.com/npB02ZCoyr — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 12, 2024

continua após o anúncio

Michelle Bolsonaro está colocando a f@scistada bolsonarista contra a Kari Santos! Depois do apito de cachorro, a Kari começou a receber ataques misóginos, xenofóbicos e até ameaças de morte! Expor as ameaças e agressões é a única forma de proteger a Karina. pic.twitter.com/jdYWpCBKbq — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) January 12, 2024

continua após o anúncio

Milícia bolsonarista fez ataques xenofóbicos e ameaças de morte contra a nossa companheira Karina Santos após postagem de Michelle Bolsonaro contra a influencer.



Os responsáveis pelos ataques já foram identificados pela polícia. Internet não é terra sem lei!



Estamos juntos… pic.twitter.com/ck9d8laQth — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 12, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: