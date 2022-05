Investidores do Twitter processam Musk por suposta 'manipulação' de ações

As acusações são referentes a período anterior ao do anúncio de acordo de US$ 44 bilhões para aquisição da rede social pelo empresário edit

Apoie o 247

ICL

Por Luc Cohen e Tom Hals

NOVA YORK/WILMINGTON (Reuters) - Investidores do Twitter processaram o bilionário Elon Musk por supostamente manipular o preço das ações da rede social para baixo.

As acusações são referentes a período anterior ao do anúncio de acordo de 44 bilhões de dólares para aquisição da rede social pelo empresário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investidores disseram que Musk deixou de perder 156 milhões de dólares ao não divulgar que havia comprado mais de 5% do Twitter até 14 de março. A ação é coletiva e os investidores pedem uma quantia não especificada por danos punitivos e compensatórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investidores também nomearam o Twitter como réu, argumentando que a empresa tinha a obrigação de investigar a conduta de Musk. Eles, porém, não buscam indenização da rede social.

O grupo de acionistas disse que Musk continuou a comprar ações depois disso e, finalmente, divulgou no início de abril a fatia de 9,2% na empresa, de acordo com o processo aberto na quarta-feira no tribunal federal da cidade norte-americana de São Francisco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao adiar a divulgação de sua participação no Twitter, Musk se envolveu em manipulação de mercado e comprou ações do Twitter a um preço artificialmente baixo", disseram os investidores, liderados por William Heresniak.

Musk e seu advogado não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O Twitter não comentou.

No processo, os investidores disseram que a recente queda das ações da Tesla, na qual Musk é presidente-executivo, colocou a capacidade do bilionário de financiar a aquisição do Twitter em "grande perigo", já que ele deixou suas ações como garantia aos empréstimos necessários para a aquisição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As ações da Tesla estavam sendo negociadas a cerca de 705 dólares cada na tarde desta quinta-feira, contra mais de 1.000 dólares no início de abril.

Os investidores também afirmaram que as críticas públicas de Musk ao Twitter, incluindo um tuíte de 13 de maio afirmando que o acordo para compra estava "temporariamente suspenso" até a empresa provar que as contas falsas representam menos de 5% de seus usuários, equivalem a uma tentativa de derrubar ainda mais o preço das ações.

(Por Luc Cohen, em Nova York, e Tom Hals, em Wilmington)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE