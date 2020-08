Investigadores suspeitam que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos saiu do Brasil em voo para o México

247 - Investigadores suspeitam que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos deixou o Brasil em um voo comercial com destino ao México. A viagem teria ocorrido na segunda-feira (27). A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Ele é alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) que investigam um esquema de propagação e fake news, ataques a autoridades e organização de atos pró-golpe, que pediram o fechamento do STF e do Congresso Nacional.

Ainda não é possível saber se o México seria seu destino final ou se ele teria a intenção de viajar para outro país, com os Estados Unidos, para onde outro investigado no inquérito das fake news, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, desembarcou, em junho.

Recentemente, Allan foi alvo de uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que determinou a suspensão no Brasil e no exterior de contas ligadas ao grupo investigado no inquérito das fake news. De acordo com a decisão, a suspensão era necessária "para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática".

O blogueiro não é considerado foragido da Justiça. É investigado pelo STF, mas não era alvo de mandados de prisão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.