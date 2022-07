Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago é condenado por divulgar fake news perversa

Apoie o 247

247 - Irmão do ator Bruno Gagliasso, o também ator e agora influencer Thiago Gagliasso foi condenado pela Justiça por divulgar fake news. O ex-participante de A Fazenda terá que pagar R$ 10 mil a Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de um dos jovens na chacina do Jacarezinho, em maio do ano passado. Ela processou bolsonarista depois que ele publicou em suas redes sociais fotos de uma mulher segurando um fuzil afirmando ser a mãe de Marlon Santana de Araújo, uma das vítimas.

A informação é do colunista Ancelmo Gois, de O Globo. Apesar da condenação do ator, o advogado de Adriana reclamou da pena. "É praticamente um estímulo para continuar mentindo", disse João Tancredo, que considerou o valor irrisório. Na época, a própria polícia desmentiu que fosse ela nas imagens.

De acordo com o advogado João Tancredo, Thiago Gagliasso é o sétimo bolsonarista condenado pelo mesmo crime: ex-senador Magno Malta; os deputados federais Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Luis Miranda (Republicanos-DF); e os deputados estaduais Filippe Poubel (PL-RJ), Gil Diniz (PL–SP) e Delegada Sheila (PL-MG) também foram obrigados pela Justiça a indenizar Adriana pela divulgação do vídeo com as falsas fotos.

