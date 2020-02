Irmão de Eduardo Campos processou Porta dos Fundos e Netflix, mas desistiu

Presidente da Fundação Joaquim Nabuco e irmão do ex-governador de Pernambuco, Antônio Campos pediu indenização de dois centavos por católico no Brasil, por causa do especial de Natal do Porta dos Fundos, mas desistiu quando o juíz passou a conta edit

247 - Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, processou a Netflix e o Porta dos Fundos por conta do especial de Natal "A primeira tentação de Cristo", exibido no final de 2019, informa Lauro Jardim.

No processo, Antônio pediu indenização de dois centavos por católico no Brasil, o que, segundo calculou, seria algo em torno de R$ 1 mil.

"O juiz Júlio César da Silva fez as contas e viu que a indenização pretendida era de quase R$ 2,5 milhões. E como manda o Código de Processo Penal, reajustou o valor da causa e as custas a serem pagar. Antônio Campos, então, desistiu do processo. Argumentou que o tema já está sendo tratado no STF", conta Lauro Jardim.