'Irresponsável e covarde': usuários rebatem o general Sérgio Etchegoyen, que ameaçou Lula

247 - Usuários do Twitter criticaram as ameaças feitas pelo general da reserva Sérgio Etchegoyen contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer disse ver o petista com uma postura de "covardia" porque anuncia medidas e sabendo que não serão questionado, segundo o general.

Nas redes, a palavra "covarde" ficou entre os assuntos mais comentados neste domingo (22).

"O Brasil tem que conhecer sua própria história e nela Etchegoyen é lixo", disse um internauta.

"Irresponsável", afirmou uma pessoa.

Outro usuário disse que "Sérgio Etchegoyen é um covarde como tantos outros que sabiam de tudo que os bolsonaristas iriam fazer, participaram de tudo, e agora fazem críticas ao que Lula falou deles, mílicos traidores e golpistas".

Obrigado Cristina Serra por levar todos esses fatos sobre o covarde e golpista Sérgio Etchegoyen, quem vem de forma dissimulada sendo tratado e agindo como moderado. Não passa de um calhorda autoritário. O Brasil tem que conhecer sua própria história e nela Etchegoyen é lixo. pic.twitter.com/vdJ3lzyAXU — Ananias Oliveira (@ananias_1979) January 21, 2023

Penso que temos que ser racionais nesse momento e não irresponsável como o general Sérgio Etchegoyen, que ao dizer que o Presidente LULA foi covarde e perdeu a confiança nas forcas armadas,mas ele se esquece que foi cobarde o Exército brasileiro ao virar as costas a Constituição. https://t.co/23O3NkXxFv — Peixoto Peixoto (@AdnanvpPeixoto) January 19, 2023

Sérgio Etchegoyen é um covarde como tantos outros que sabiam de tudo que os bolsonaristas iriam fazer, participaram de tudo, e agora fazem críticas ao que Lula falou deles, mílicos traidores e golpistas. — A Certeza, a Verdade 🇧🇷🇧🇷 (@DPaulodavi) January 19, 2023

