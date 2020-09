Isabel, mãe de Carol Solberg, votou em Haddad na luta contra o fascismo

247 - Com o efeito viral do grito ‘Fora, Bolsonaro’ de Carol Solberg nas areias do vôlei de praia, a história da jogadora veio à tona. Carol é filha de Isabel, ex-titular da seleção brasileira de vôlei que declarou voto em Haddad em 2018.

O jornalista Joaquim de Carvalho, do site DCM diz: “a coragem dela foi herdada pela filha, juntamente com o talento para o vôlei. Desde pequena, Carol já aprendia com a mãe técnicas do vôlei, como mostra a foto abaixo. Mas agora se vê que a orientação da mãe ia muito além do esporte.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.