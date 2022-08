Isabeli Fontana jura que teve doença curada por ETs e faz tatuagem em homenagem aos seres

Modelo afirmou que já teve um contato pessoal com extraterrestres edit

Apoie o 247

ICL

247 - Isabeli Fontana afirmou que já teve um contato pessoal com extraterrestres. Mais do que isso, a modelo jurou de pé junto, durante uma entrevista na terça (23), que teve uma doença curada por alienígenas. "Veio um bem na minha cara", declarou ela. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Eu vi o rosto, eu estava entre dormindo e acordada. Veio um (ET) bem na minha cara, e eu falei assim: 'Nossa, que máximo'", relatou ela, conversa com o podcast Vênus.

Segundo a modelo, extraterrestres são espíritos que, quando se materializam, assustam os seres humanos --por isso não costumam aparecer com frequência. O encontro dela com os ETs aconteceu durante uma reunião dela com um líder religioso quando ela procurava pela cura de uma doença.

Para confirmar que as criaturas realmente existiam e haviam levado a enfermidade embora, ela pediu para que fizessem barulho. "Era barulho de batida de porta, barulho de gente andando no chão, pulando, juro por Deus! Eu escutei", assegurou a top model.

Ao ter certeza da existência, Isabeli fez um apelo. "Eu pedi que voltasse a minha alegria e eu senti um negócio espetando no meu peito que foi um negócio assim, até aqui em baixo", contou, apontando para a barriga. "Veio um ar, um negócio e eu comecei a me sentir mais leve, aconteceu isso comigo", jurou a ex-apresentadora do Esquadrão da Moda.

Após a experiência sobrenatural, a atriz fez até uma tatuagem de ET em homenagem aos curandeiros extraterrestres.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.