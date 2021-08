Isabelle Drummond é acusada de construir igreja no quintal sem autorização

A produtora de audiovisual Mariana Rocha afirma que a atriz foi sua locatária em um imóvel no Rio de Janeiro durante dois anos e que construiu uma igreja no quintal sem sua autorização edit

247 - O nome de Isabelle Drummond ficou entre os termos mais comentados do Twitter na madrugada de sexta (13) para sábado (14) após um post que viralizou com uma acusação. A produtora de audiovisual Mariana Rocha afirma que a atriz foi sua locatária em um imóvel no Rio de Janeiro durante dois anos e que construiu uma igreja no quintal sem sua autorização. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e, pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?", publicou Mariana.

Questionada por internautas, a produtora afirmou que derrubou a construção feita supostamente sem sua permissão.

PUBLICIDADE

Isabelle Drummond tem a igreja Casa Shores Rio registrada em seu nome com outros mais três sócios. A sede da organização religiosa criada em março deste ano, no entanto, consta em outro endereço no registro do CNPJ: uma sala comercial na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Entre os diretores da igreja, está Mariana Fernandes, que também é dona da Levê Pocket, empresa de refeições em pote criada em 2017, da qual Isabelle Drummond também faz parte.

PUBLICIDADE