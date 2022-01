ISTOÉ diz que Bolsonaro é praga a ser extirpada do Brasil

Apoie o 247

247 - A mais recente capa da revista ISTOÉ traz curto e duro editorial do veículo contra Jair Bolsonaro (PL), chamado de "praga" pela publicação.

"A praga Bolsonaro precisa ser extirpada do Brasil", diz a chamada.

De acordo com a revista, Bolsonaro deve ser destruído nas urnas neste ano para que ele não destrua o país. "A eleição de outubro ocorrerá em meio a grande tensão, ameaças e ataques radicais e será fundamental para salvar a democracia. Se não for rejeitado nas urnas, o presidente sairá fortalecido para avançar contra as instituições. Ou o Brasil vence o capitão, ou ele derrotará o país".

O ex-presidente Lula (PT) é líder nas pesquisas eleitorais e favorito para derrotar Bolsonaro.

