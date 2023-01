Itália aprova medidas para que veículos de imprensa recebam parte da receita publicitária das big techs

Pela proposta do governo italiano, empresas produtoras de conteúdo jornalístico poderão receber participação de até 70% da receita publicitária de plataformas como Google e Meta edit

247 - A agência que regula o setor de comunicações na Itália aprovou uma proposta que permite veículos jornalísticos fazerem acordos com plataformas como Google e Meta, controladora do Facebook, para receber parte da receita publicitária obtida por elas com a distribuição de conteúdo.

Segundo informações publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo, pela proposta, as empresas produtoras de conteúdo jornalístico poderão receber uma participação de até 70% da receita publicitária da plataforma "decorrente do uso online de publicações de caráter jornalístico do veículo".

O governo italiano quer um regulamento sobre a definição de uma "remuneração justa pelo uso online de publicações jornalísticas", como vem sendo chamado, foi divulgado no último dia 19, após um ano em elaboração na AgCom, o órgão que regula as comunicações no país europeu.

"O regulamento tem como principal objetivo incentivar acordos inspirados em práticas comerciais e modelos de negócios adotados no mercado", disse a AgCom em nota.

Entre os critérios que devem ser levados em conta na determinação das compensações, estão números de audiência online do material veiculado, quantidade de jornalistas empregado e importância do veículo no mercado (audiência e anos de atividades).

Também serão levados em consideração o dinheiro comprovado pela empresa jornalística em investimentos tecnológicos no ambiente online, e valores comprovados pela big techs em investimentos tecnológicos dedicados à reprodução e veiculação de publicações jornalísticas online.

De acordo com o projeto, jornais e plataformas devem cumprir "padrões internacionais de qualidade da informação e checagem de fatos".

