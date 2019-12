Izabella Camargo pode ter que pagar multa de meio milhão por suposta crítica à Globo

247 - A entrevista que a jornalista Izabella Camargo deu ao programa "Pânico", na Jovem Pan, no último dia 9, em que ela relata como se sentiu ao ser demitida da Rede Globo após voltar de uma licença-médica por sofrer com a Síndrome de Burnout, pode custar R$ 500 mil para a jornalista.

Segundo Ricardo Feltrin, do UOL, o acordo assinado entre Globo e Izabella estabelece que a jornalista receberia uma indenização de R$ 1 milhão e desligaria de forma definitiva da emissora. No entanto, estabelece também condições, entre as quais, a de que ela não poderia mais criticar a emissora e tampouco associá-la à doença que ela sofre.

"Quando eu cheguei da minha licença médica e fui dispensada, cara, aquilo foi um golpe, foi a coisa mais violenta que aconteceu na minha vida até hoje. Foi mais do que assalto a mão armada", disse a jornalista na entrevista, considerado pelos advogados da emissora, como uma ofensa à Rede Globo.

Em caso de descumprimento ficou estipulado o pagamento de multa de 50% sobre o valor total do acordo. A data definida para o pagamento da indenização foi nesta sexta (20), mas em vez de depositar o valor, advogados da emissora alegaram que a jornalista descumpriu o acordo na entrevista à Jovem Pan.

"As declarações possuem nítido tom difamatório e depreciativo", diz a defesa da Globo em petição enviada à 24ª Vara do Trabalho, que alega quebra de contrato.

A Globo pediu e foi autorizada pela juíza Raquel Marcos de Simões a depositar apenas metade do valor acordado em uma conta judicial, dando cinco dias para que a jornalista apresente explicações.