Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entram no reality após se curarem da Covid-19

247 - No início da tarde desta quinta-feira (20) a casa do BBB22 recebeu seus três últimos integrantes. Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon entraram no reality show após testarem positivo para Covid-19 e precisarem passar mais alguns dias confinados no hotel.

A cantora Linn da Quebrada, primeira a sair do confinamento, afirmou inclusive, que teve medo de ficar de fora do reality show por conta da doença. Ela testou positivo no segundo dia, já no hotel.

O segundo integrante a entrar na casa do BBB22 nesta quinta foi o ator Arthur Aguiar.

A influencer Jade Picon não decepcionou quem aguardava ver a reação dela ao tentar abrir a maçaneta para entrar na casa do BBB, já que possui uma aversão às maçanetas, botões de elevador e descarga de banheiro.

Para literalmente entrar na casa, Picon precisou de uma ajudinha da produção para abrir a porta e a internet reagiu. “A lenda é real”, brincou um internauta. “Passando mal que a Jade não encostou na maçaneta para entrar na casa”, falou outro.

