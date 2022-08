Janio de Freitas: 'é preciso passar a limpo as relações institucionais entre a civilidade e a corporação militar'

O colunista destaca que as cartas pela democracia foram lidas não apenas para Jair Bolsonaro, mas também para os generais do atual governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Janio de Freitas afirma que é "preciso passar a limpo as relações institucionais entre a civilidade e a corporação militar". "A começar do reconhecimento, impedido por hipocrisia histórica, da mais do que secular falta de afinidade entre as duas configurações", escreve.

De acordo com o jornalista, as cartas pela democracia foram lidas na última quinta-feira (11) não apenas para Jair Bolsonaro (PL), mas também para generais do atual governo.

"Enquanto prevalecer o desencontro, a corporação armada encaminhará mal as suas insatisfações e as frustrações funcionais, para proveito de minoria negocista. E o país viverá em seguidos sobressaltos, rumo a um perverso fracasso como nação. Até a provável explosão, que a miséria também pode mostrar poder de fogo. Ou já mostra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.