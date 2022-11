Janja dará entrevista à Globo

Pessoas que integraram a equipe de Lula afirmaram que a primeira-dama deve falar com a emissora na próxima semana edit

247 - A socióloga Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, dará uma entrevista para a TV Globo. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pela coluna de Mônica Bergamo.

Pessoas que integraram a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram que a primeira-dama deve falar com a emissora na próxima segunda (7).

A conversa, com as jornalistas Poliana Britta e Maju Coutinho, vai ao ar no Fantástico de domingo (13).

A socióloga e o ex-presidente se casaram em maio, na cidade de São Paulo (SP).

