Janja é "ponte" entre Lula e as redes sociais

247 - Assim como em suas gestões anteriores, o presidente Lula (PT) não tem um celular próprio, conta Bela Megale, do jornal O Globo.

Quando precisa se comunicar com ministros ou outras autoridades, Lula o faz por meio do telefone de pessoas próximas, em especial do chefe de sua segurança, o capitão do Exército da reserva Valmir Moraes.

Já em relação às redes sociais, a "ponte" entre o que rola de importante nas plataformas e o presidente é a primeira-dama, Janja. Há quem reclame da "falta de filtro" de Janja em mostrar a Lula os conteúdos das mídias sociais.

