Janja mandava vídeos para Lula enquanto ele esteve preso, mostra documentário inédito da GloboNews

O documentário relata que, além do envio de cartas, Janja tinha o hábito de gravar vídeos em que compartilhava momentos e anedotas do seu dia a dia com Lula

247 - “A GloboNews exibirá na próxima quarta-feira (28) um documentário sobre os 580 dias em que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve preso em Curitiba. Com direção de Julia Duailibi e roteiro e edição de Maira Donnici, o longa "Visita, Presidente" reúne histórias inéditas de figuras que estiveram ao lado do petista no cárcere e agora devem acompanhá-lo no Palácio do Planalto”, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o ex-ministro Celso Amorim, a secretária do presidente eleito, Cláudia Troiano, e agentes que conviveram com Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba são alguns dos entrevistados”, acrescenta.

