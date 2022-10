Janones denuncia ter tido posts no Instagram contra Bolsonaro deletados por decisão do TSE

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones denunciou na manhã desta segunda-feira (24), em postagem no Twitter, ter tido posts contra Jair Bolsonaro em sua conta no Instagram deletados por determinação do Tribunal Superior Eleitoral.

Ele publicou um print da mensagem recebida pelo Instagram, que diz: “olá, devido a um processo judicial, desativamos ou removemos o acesso ao seguinte conteúdo publicado por você no Instagram”. O link leva a uma página indisponível na plataforma. “Tenha em conta que os dados de sua conta podem ter sido revelados às autoridades”, acrescenta a mensagem, com número de processo e informando que o TSE é a vara responsável.

“URGENTE! Acabaram de deletar todos os meus posts com críticas a Bolsonaro do meu insta! A ditadura está de volta!”, protestou Janones.

Em decisão publicada na sexta-feira (21) pelo ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, o TSE mandou suspender duas postagens de Janones contra Bolsonaro, atendendo a um pedido do candidato à reeleição. A decisão teve como uma das bases a nova resolução da Corte que ampliou poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias que considerar falsas e acelerou o prazo para que a ordem seja cumprida.

Neste caso, o aliado do ex-presidente Lula havia publicado mensagens usando os termos “miliciano”, “assassino” e “fascista” em duas postagens, porém sem citar o nome de Bolsonaro. Uma delas era sobre a pandemia de covid-19. Não ficou claro se a retirada das postagens denunciada nesta manhã pelo deputado faz parte do mesmo processo.

A mensagem que acabo de receber pic.twitter.com/iIBHshV701 — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 24, 2022

