Janones e Horta discutem na internet sobre estratégia de campanha do PT

247 - O historiador Fernando Horta e o deputado André Janones (Avante-MG) travaram um debate via redes sociais, nesta quarta-feira (12), acerca da estratégia de campanha a ser adotada para eleger o ex-presidente Lula (PT). Enquanto Janones defende uma estratégia mais agressiva de ataque a Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores , Horta defende uma postura mais sóbria e ponderada.

Tudo começou com um 'desabafo' do deputado mineiro devido às críticas do que ele considerou uma parte 'elitista e preconceituosa' do campo progressista: "Uma pequena parte do campo progressista, principalmente a ala mais elitista e preconceituosa, vem me criticando há tempos por eu estar, segundo eles, ajudando a rebaixar o nível do debate político, através do que chamam de 'Janonismo Cultural'"

"Contudo, nenhuma dessas pessoas sofreram qualquer ameaça ou intimidações por suas opiniões e criticas, nem da minha parte, nem por parte dos meus seguidores", complementou Janones, que ainda afirmou estar "lutando pra que vocês tenham o direito de me chamarem de homofóbico, sensacionalista, mentiroso, baixo, ou o escambau, sem temerem pela própria vida por isso."

"Em um confronto bélico, quem é contra as armas de fogo só tem duas opções: usar a arma de fogo ou ser morto por ela! Eu escolho a primeira opção! Endureceremos e venceremos SIM, porém sem perder a ternura, JAMAIS!", concluiu, usando a célebre frase do revolucionário Che Guevara.

Horta, então, respondeu o texto de Janones e contextou a estratégia do deputado, chamando-a de mentirosa: "Mentiras e mais mentiras. Não se trata de 'elite' nem do seu 'heroísmo'. Trata-se de que além do que você faz ser inútil em termos eleitorais, ainda destrói a função pedagógica da política e diminui qualquer legitimidade política que Lula tenha amealhado."

O historiador prosseguiu e publicou em seu perfil uma crítica ao deputado, afirmando que o discurso inflamado apenas encontra eco em uma 'esquerda branca que já vota em Lula'. Janones, então, rebateu o post com um print de uma live que promoveu no Facebook atingindo 2,5 milhões de telespectadores . "Olha aí o tamanho da 'bolha da esquerda branca' no meu face! Você é fera champion! Tenho muito que aprender!", afirmou, em tom irônico.

