Jantar de Lula com empresários teve a presença de fundador de site bolsonarista

Henrique Viana, fundador do site Brasil Paralelo, foi ao evento de empresários e banqueiros com o ex-presidente Lula

247 - O jantar do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com empresários e banqueiros nessa terça-feira (27), na cidade de São Paulo (SP), teve a presença de Henrique Viana, fundador do site bolsonarista Brasil Paralelo. A informação foi publicada nesta quarta-feira (28) pela coluna de Igor Gadelha.

Também foram ao evento empresários como o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, e Roberto Justus, do Grupo Newcomm.

O Grupo Esfera e o advogado Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, organizaram o encontro. De acordo com organizadores, Lula não vetou a presença de nenhum empresário no jantar.

Intenções de voto

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na madrugada desta quarta-feira (28), mostrou que Lula venceria a eleição no primeiro turno.

Os números do Ipec (ex-Ibope), divulgados na última segunda-feira (26), também apontaram vitória do petista em primeiro turno.

Na pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (22), o ex-presidente teve 47% dos votos.

