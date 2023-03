Jean Paul Prates diz que Petrobrás tem compromisso com a transição energética

Presidente da estatal diz que Brasil deve construir o futuro sob a coexistência do petróleo e das fontes renováveis edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em artigo publicado nesta quinta-feira (2) na Folha de S.Paulo, o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates reforça "o compromisso com o atendimento prioritário da demanda brasileira por petróleo, gás e combustíveis". "Ao mesmo tempo precisamos intensificar o investimento em energias renováveis. Queremos liderar a jornada rumo à transição energética, que é imperiosa para o futuro do nosso planeta", escreve.

"Nosso objetivo é transformar a Petrobras em uma empresa integrada de energia, alavancada pelas atividades petrolíferas, que serão substituídas pelos negócios que despontam no horizonte da energia limpa. Temos perfil, porte e trajetória compatíveis com esse desafio. As parcerias estratégicas também serão fundamentais nesse caminho", pontua.

Leia a íntegra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.