Jean Wyllys abre campanha pelo fim de assinaturas em veículos que fazem propaganda para Moro

247 - O ex-deputado Jean Wyllys foi às redes criticar a cobertura "parcial e desonesta" por parte da imprensa corporativa brasileira, que se dedica a fazer "propaganda" da candidatura do ex-juiz suspeito Sergio Moro. A velha imprensa contribuiu diretamente para a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, através de seu apoio incondicional à atuação de Moro no caso do ex-presidente Lula na Lava Jato, pela qual ele foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal.

Jean Wyllys propôs uma campanha para que as pessoas cancelem suas assinaturas desses veículos. "Não temos que financiar esse horror".

Diante do decisão parcial e desonesta da imprensa comercial brasileira de servir de propaganda para um juiz corrupto e autoritário como se este não tivesse seu passado nebuloso, vamos fazer uma campanha pelo fim da assinatura desses veículos? Não temos que financiar esse horror. PUBLICIDADE December 5, 2021

