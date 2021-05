Jean Wyllys rebate editorial do Estadão sobre chacina do Jacarezinho: "vergonhoso e imoral"

Texto do jornal diz que que “soa no mínimo apressado falar em ‘execução arbitrária’”. O ex-deputado rebate: “0 Estadão ignora a Constituição Federal para produzir uma peça de desinformação cínica” edit

Revista Fórum - O ex-deputado federal pelo PSOL, Jean Wyllys, usou as redes sociais para criticar, com veemência, editorial publicado neste sábado (8) no jornal O Estado de S. Paulo.

Entre outras afirmações, o texto diz que “soa no mínimo apressado falar em ‘execução arbitrária’”, o que aconteceu na Chacina do Jacarezinho, onde uma operação policial provocou a morte de 28 pessoas.

Indignado, Wyllys ressalta: “Este editorial é mais que vergonhoso. É imoral. É vil. Num país em que a pena de morte está formalmente abolida há séculos, tentar ‘justificar’ a execução sumária de 25 pessoas por parte das polícias sob o argumento de que elas eram ‘todas criminosas’ é ser cúmplice da matança”.

O @Estadao simplesmente ignora a Constituição Federal, o Código Penal é o Código de Processo Penal para produzir uma peça de desinformação cínica que busca não só “justificar” a barbárie, mas sobretudo interpelar a ignorância e os preconceitos da classe média amedrontada e burra May 8, 2021

