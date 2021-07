Jeferson Miola: a ideia de que a luta das maiorias é identitária é inaceitável

“Isso é uma loucura e despotencializa a emergência dessas lutas e a centralidade que esses segmentos passaram a ocupar no dinamismo, no conflito político no nosso País”, disse o jornalista à TV 247. Assista edit

247 - O jornalista Jeferson Miola analisou na TV 247 o ato do grupo Revolução Periférica, que colocou fogo na estátua de Borba Gato em São Paulo no último sábado (24), dia da mobilização nacional por Fora Bolsonaro.

Para Miola, acusar o grupo, de favelados e pobres, de estarem somente lutando por pautas identitárias, apenas em torno da construção da sua identidade, é inaceitável. Eles estão, segundo o jornalista, no centro da discussão política do País e devem ser tratados desta maneira.

“Do ponto de vista sociológico é um conceito inapresentável a ideia de que a luta das maiorias é uma luta identitária, como se a luta dos favelados, a luta das mulheres, a luta dos pobres, que são maiorias demográficas no nosso País, fossem lutas meramente em torno da construção da sua identidade. Isso é uma loucura e despotencializa a emergência dessas lutas e a centralidade que esses segmentos passaram a ocupar no dinamismo, no conflito político no nosso País”.

