Jeferson Miola: "Lula não é um líder popular brasileiro apenas. É um líder popular mundial"

247 - O jornalista Jeferson Miola, em entrevista à TV 247, comentou o sucesso da viagem do ex-presidente Lula à Europa e disse que foi possível perceber durante o giro do petista que o mundo clama por sua volta ao cargo mais alto da política brasileira.Miola também aproveitou para protestar contra comparações entre Lula e Jair Bolsonaro, que também esteve na Europa nos últimos tempos, em uma viagem vergonhosa na qual não teve atenção de outros líderes mundiais que estavam na região. “O Lula não é um líder popular brasileiro. Ele é um líder popular mundial, e esse é um fato da realidade. Não há equiparação de qualquer outra liderança política brasileira com o Lula. Eu acho inadequado a gente estabelecer essa comparação entre o Bolsonaro e o Lula. São unidades incomparáveis”.

“O Lula é isso e seus governos foram isso que ele está demonstrando. Ele ocupa o centro da cena mundial com essa capacidade extraordinária que ele tem de viabilizar políticas e decisões em um ambiente democrático mundial para enfrentar os grandes temas da agenda mundial. A presença dele na Europa, tão destacada, expressa isto que é o Lula, seu patrimônio enquanto um sujeito histórico da esquerda latino-americana, mas por outro lado o Lula representa uma espécie de um clamor planetário”, completou.

