Jessé Souza: Lava Jato atrasou dez anos denúncia contra Serra

247 - O sociólogo e professor Jessé Souza, autor de “A elite do atraso”, desmascarou a hipocrisia da Operação Lava Jato, que tentou dar demonstração de força nesta quinta-feira 3 ao deflagrar uma operação contra o senador José Serra (PSDB-SP) .

“A lava jato atrasou dez anos a denúncia contra Serra”, escreveu Jessé Souza no Twitter. Mesmo com o caso dado como prescrito pelo Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato encontrou uma brecha no tempo, por meio do crime de lavagem de dinheiro por propina nas obras do Rodoanel, para atuar contra Serra. Foram bloqueados R$ 40 milhões nas contas de Verônica Serra , filha do tucano.

“A manipulação do tempo, célere com alguns e atrasada com outros, foi a base de toda a armação da quadrilha de Dallagnol. Uma máfia privada operando à margem da lei. Enquanto a imprensa blindou o crime funcionou perfeitamente!”, postou ainda Jessé.

