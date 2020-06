JN termina com silêncio e painel com número de mortos pela Covid-19

O Jornal Nacional terminou a sua edição desta terça-feira (2) em silêncio e mostrando um painel com o número 31.199, em referência ao número de mortos por coronavírus no Brasil edit

247 - O Jornal Nacional terminou a sua edição desta terça-feira (2) em silêncio e mostrando um painel com o número 31.199, em referência ao número de mortos por coronavírus no Brasil. O País também é o segundo no ranking mundial de confirmações (558 mil), segundo dados oficiais.

Desde que o Brasil atingiu 10 mil mortos, suspende a vinheta a cada vez que a conta ultrapassa os 5 mil óbitos. O total de falecimento era 29.900 na segunda-feira (1), então a homenagem para cada 5 mil vidas perdidas ficou para a terça.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.