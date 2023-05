Joaquim de Carvalho: "a exposição das relações entre juízes e investigadores da Lava Jato tem surtido efeito"

Apoie o 247

247 - Repórter especial e documentarista do 247, o jornalista Joaquim de Carvalho, alertou nesta terça-feira (2) que é necessário continuar investigando as relações entre juízes e investigadores da Operação Lava Jato. O colunista citou Loraci Flores, irmão de Luciano Flores, delegado da Polícia Federal que atuou em investigações da lava jato. O fato de seu irmão, como delegado da PF, ter atuado na lava jato impede Flores de ser relator dos processos do caso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4), órgão responsável por julgamentos de processos no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

"A exposição das relações entre juízes e investigadores da Lava Jato tem surtido efeito. O desembargador Loraci Flores, do TRF-4, se declarou impedido p/ atuar nas ações do empresário Raul Schmidt, porque o irmão, Luciano Flores, foi um dos delegados que tomaram seu depoimento", afirmou o jornalista. "Loraci é aquele da condução coercitiva de Lula e do inquérito do grampo de Marisa Letícia. Luciano atuou no inquérito-mãe da Lava Jato e, por isso, o irmão terá de se afastar não só do caso de Raul Schmidt, mas tb de Tacla Duran. Tic-Tacla", acrescentou.

No mês passado, o advogado Rodrigo Tacla Duran implicou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) em tentativas de extorsão quando os dois parlamentares eram juiz e procurador da Lava Jato, respectivamente.

May 2, 2023

