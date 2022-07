Joaquim de Carvalho: Ciro aumenta chances de Bolsonaro ir ao segundo turno. É assim que o pedetista quer passar para a história?

Apoie o 247

247 - O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho afirmou, nessa terça-feira (5), que os votos dados por uma parte dos eleitores ao presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) ajudam o segundo colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PL), a ter mais chances de segundo turno. O colunista destacou também que o ex-governador do Ceará, terceiro colocado nos levantamentos, está com percentual de votos menor em comparação com as eleições de 2018.

No Twitter, o jornalista disse que o presidenciável pedetista "ainda é fator decisivo para dar a Bolsonaro chance de ir ao 2o. turno". "É assim q ele quer passar à história? Como quem ajudou a dar sobrevida ao pior presidente da história?", postou Carvalho.

O colunista afirmou que o ex-governador "ficou menor do que em 2018, quando teve 12,4% dos votos". "Hoje, as pesquisas mostram que oscila entre 7 e 9%".

2) Vaidade? Não creio. Aposta no futuro? Ciro já é veterano, com 3 eleições presidenciais nas costas. Ciro ainda é fator decisivo para dar a Bolsonaro chance de ir ao 2o. turno. É assim q ele quer passar à história? Como quem ajudou a dar sobrevida ao pior presidente da história? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) July 5, 2022

Intenções de voto

Na pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia no primeiro turno. O petista teve 45% das intenções de voto. Somando a votação dos outros candidatos, o percentual chegou. 42%.

Nos votos válidos, o ex-presidente teria 51,7%. Bolsonaro, o segundo colocado, conseguiria 35,6% dos válidos.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta, mostrou que os eleitores de Ciro Gomes (PDT) são os mais influenciáveis.

