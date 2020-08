Joe Biden abandona a ala progressista Democrata com a escolha de Kamala Harris, avalia jornalista Heloísa Vilella

Correspondente há mais de 30 anos nos EUA, Heloísa avalia que a escolha para a vice pelo candidato do partido Democrata caminha para o centro. “Ao abandonar esse pessoal, o que ele está fazendo? Está pedindo o apoio do pessoal de centro que é indeciso, que pode tanto votar para os Republicanos quanto para os Democratas”, diz. Assista edit

247 - A jornalista e correspondente internacional há mais de 30 anos nos Estados Unidos Heloísa Vilella conversou com a TV 247 nesta semana sobre a escolha do candidato a presidente dos Estados Unidos Joe Biden, do partido Democrata, pelo nome de Kamala Harris para a vice .

Heloísa contou que Kamala foi senadora pela Califórnia e, no mesmo estado, foi também promotora pública. Pesam sobre Kamala Harris críticas de alas progressistas e de movimentos negros organizadas pela postura muito firme da ex-promotora contra a criminalidade. Segundo Heloísa, Kamala “colocou 1.500 pessoas na cadeia na Califórnia por causa de maconha e, claro, os negros em proporção muito maior”.

A jornalista ainda disse que a aliada de Biden sempre se posicionou ao centro no debate político, mas após a morte de George Floyd e dos diversos protestos pelo mundo contra a violência policial contra os negros, Kamala passou a acenar ao público progressista. “Ela sempre foi mais da ala centro, centro-direita”.

Heloísa Vilella afirmou que a escolha de Biden é um sinal de abandono das alas progressistas do partido Democrata pela chapa, que agora volta-se aos eleitores indecisos de centro para vencer a eleição. “O Biden abandonou toda a ala progressista, abandonou o pessoal que queria [Bernie] Sanders, que queria Elizabeth Warren, e que são milhares de pessoas que foram aos comícios e que brigaram por esses candidatos e pela pauta desses candidatos. Ao abandonar esse pessoal, o que ele está fazendo? Está pedindo o apoio do pessoal de centro que é indeciso, que pode tanto votar para os Republicanos quanto para os Democratas. E a gente sabe que no fim das contas quem acaba decidindo a eleição é essa faixa do eleitorado indecisa, que esse ano é, aparentemente, menor. Ele quer esses votos para garantir a eleição”.

