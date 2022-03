Jorge Pontual, da GloboNews, chama de "censura" decisão do STF contra Telegram

Segundo Jorge Pontual, o bloqueio do aplicativo pode atrapalhar a cobertura jornalística do Brasil na guerra na Ucrânia edit

247 - O jornalista Jorge Pontual, correspondente da GloboNews em Nova York, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou o bloqueio do Telegram no Brasil.

Pontual, que recentemente durante jornal da GloboNews censurou o entrevistado Rodrigo Ianhez, historiador que vive em Moscou, disse no programa Em Pauta, exibido na sexta-feira (18), que a decisão do Supremo foi “censura”.

"Uma autoridade não pode decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que que não é. Cabe às pessoas, ao público, aos cidadãos decidirem. É o fato... É uma censura. Eu fico surpreso de ver jornalista defender censura”, disse Jorge Pontual.

Segundo ele, o bloqueio do aplicativo pode atrapalhar a cobertura jornalística do Brasil na guerra na Ucrânia.

“Infelizmente, os nossos colegas no Brasil não vão mais poder cobrir a guerra como deveriam, porque não vão ter acesso à informação”, completou.

