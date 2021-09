Jornais estrangeiros destacam atos golpistas convocados por Bolsonaro: "prelúdio de golpe"

Clarín, The Guardian e New York Times deram espaço para as manifestações golpistas convocadas por Bolsonaro e destacaram o temor por um golpe: "o presidente descreveu o momento como o ponto de ‘ou vai ou morre’ de seu movimento político" edit

247 - Diversos jornais estrangeiros estamparam nesta terça-feira, 7 de setembro, reportagens sobre os atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro.

O New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, disse que as manifestações anunciam um possível golpe no país. “Protestos a favor de Bolsonaro podem ser um prelúdio a um golpe, dizem críticos”, diz o título da matéria. “Nos últimos dias, o presidente descreveu o momento como o ponto de ‘ou vai ou morre’ de seu movimento político, pedindo para que a considerável minoria de eleitores que o apoia vá às ruas”.

Na Argentina, o 'La Nación' e o 'Clarín' também deram destaque aos protestos: "minutos depois de participar de uma cerimônia com ministros e legisladores no Palácio da Alvorada em que a bandeira brasileira foi içada, o presidente Jair Bolsonaro deu uma forte declaração sobre o Supremo Tribunal Federal", publicou o La Nación.

O Clarín, por sua vez, lembrou: "nas últimas semanas, Bolsonaro intensificou as críticas contra os juízes Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, ambos do Supremo Tribunal Federal, e repetiu a expressão de que não vai transgredir as 'quatro linhas' da Constituição".

Principal jornal da Inglaterra, o 'The Guardian' deu destaque aos conflitos entre bolsonaristas e a Polícia Militar do Distrito Federal e pontuou a preocupação com violência nos atos. “Muitos cidadãos temem que haja violência quando os apoiadores de Bolsonaro forem às ruas para exaltar o líder, cujas taxas de aprovação caíram como resultado de escândalos de corrupção que envolvem seus aliados e familiares e a forma como ele gerenciou a pandemia de Covid-19, que matou mais de 580 mil pessoas [no Brasil]”.

