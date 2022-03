Jornal chinês adverte: EUA não devem construir um novo "Muro de Berlim" na Ucrânia

Apoie o 247

Global Times - O presidente dos EUA, Joe Biden, na noite de terça-feira (1), fez seu primeiro discurso sobre o Estado da União desde que assumiu o cargo. Desde o início de seu discurso, ele se dirigiu aos legisladores dos EUA sobre a crise na Ucrânia usando palavras fortes e definiu o conflito regional que tem um contexto histórico complexo como uma "batalha entre democracia e autocracia".

Biden condenou a Rússia em termos fortes e destacou as sanções abrangentes que o Ocidente impôs à Rússia e a unidade do Ocidente contra esse país. Muitos meios de comunicação observaram que, durante o discurso de mais de uma hora, este foi o único ponto em que Biden recebeu aplausos de ambos os partidos.

Em seu discurso, Biden descreveu o povo ucraniano como "um muro de força" contra a Rússia. Isso lembra facilmente as pessoas do famoso Muro de Berlim durante a era da Guerra Fria. Temos que nos perguntar: Washington quer que a Ucrânia se torne esse muro? A narrativa de Biden parecia contagiante e adequada ao gosto de seu público americano e ocidental, especialmente quando ele se dirigia a membros do Congresso dos EUA. Mas isito não ajuda a resolver a crise atual. É algo bastante perigoso e merece alta vigilância para que tal narrativa não arraste o mundo para outra guerra fria ou mesmo uma guerra quente em grande escala.

Isso também mostra claramente a perspectiva de Washington sobre a crise na Ucrânia: o mundo pluralista é simplificado para o confronto entre diferentes ideologias. Quanto mais Washington mostrar sua determinação de vencer, mais difícil será resolver o problema. Porque muito provavelmente significa que enquanto os EUA "não estiverem satisfeitos", não importa quanto esforço a ONU e outras partes façam, será difícil chegar a um pouso suave para o conflito. No entanto, é inconcebível e impossível que os EUA transformem a Rússia, um país de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e 140 milhões de habitantes, em uma "ilha solitária do mundo". Se Washington insistir em tentar alcançar tal resultado, aprofundará substancialmente as divisões e o antagonismo no mundo.

Os presidentes dos EUA originalmente relatam suas realizações de trabalho e planos de políticas ao Congresso em seus discursos sobre o Estado da União. Para conquistar o apoio dos parlamentares, tal discurso é altamente performático, o que o torna mais propenso a agravar conflitos em períodos históricos especiais. Por exemplo, a "Doutrina Monroe" foi gerada em um discurso muito inflamado do Estado da União, enquanto o ex-presidente Ronald Reagan também expôs suas políticas contra o "império soviético do mal" em seu discurso sobre o Estado da União. Com a crise da Ucrânia afetando o cenário global, ainda é bastante incerto se ela se tornará mais um divisor de águas na transformação do padrão internacional. Mas o discurso do Estado da União na terça-feira lançou uma mensagem bastante perturbadora.

Alguns acreditam que, após a crise na Ucrânia, o fosso entre as grandes potências pode se tornar uma "área de alto risco" para conflitos locais. O mundo não será pacífico se todo atrito entre as grandes potências se transformar em um confronto ideológico completo, com a expectativa de "derrotar o outro" ou mesmo "uma luta de vida ou morte". Se a afirmação de Washington de "apoiar o povo ucraniano" for sincera, por favor, pare de tentar transformar o conflito Rússia-Ucrânia em uma batalha de vida ou morte entre "liberdade" e "autocracia". Não transforme um conflito regional no jogo final entre "nós" e "eles", adicionando combustível ao fogo, muito menos transformando a Ucrânia em um muro que divide o Oriente e o Ocidente. A Ucrânia deveria ter sido uma ponte sobre a Eurásia, e seu povo não deveria ter sido vítima da ideologia de Washington e do expansionismo militar.

No entanto, temas relacionados à economia e à vida das pessoas, como a pandemia e a inflação, responderam pela maior parte do discurso de Biden. A este respeito, pessoas de todo o mundo têm atividades comuns. Embora o mundo atual esteja longe de ser pacífico e a humanidade ainda esteja enfrentando muitos desafios severos, a paz e o desenvolvimento são os temas destes tempos. Esperamos que todos os países, especialmente as grandes potências, possam assumir uma atitude responsável em relação ao mundo e encontrar-se a meio caminho da paz e do desenvolvimento, em vez de se moverem em direções opostas.

