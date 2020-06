Jornal inglês põe Brasil no topo de lista de "lugares a serem evitados" por causa do coronavírus

Jornal The Independet ressalta que o Brasil está em meio a uma grande crise de saúde e é o país com o segundo maior número de mortes no mundo, com média diária de mil óbitos edit

247 - O jornal britânico The Independent publicou reportagem em que coloca o Brasil no topo de uma lista de países que devem ser evitados por causa da pandemia do novo coronavírus.

O jornal ressalta que o Brasil está em meio a uma grande crise de saúde e é o país com o segundo maior número de mortes no mundo, com média diária de mil óbitos. Além do Brasil, o jornal cita ainda Rússia, Índia, China, Irã, Estados Unidos, Paquistão e África do Sul na lista de locais a serem evitados.

"Em 12 de junho, o governo interrompeu a divulgação de dados relativos a casos e mortes de covid-19, levando a condenações e acusações generalizadas de censura e totalitarismo. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro minimizou consistentemente os riscos de coronavírus, descrevendo o vírus como uma 'gripezinha', desconsiderando medidas de isolamento e até criticando os governadores por impor medidas regionais de quarentena", destaca um trecho da reportagem.

