Jornal Nacional boicota Bolsonaro ‘doente’ e ainda sobe o tom contra ocupante do Planalto

247 - A TV Globo não reproduziu as imagens de Bolsonaro admitindo estar com o coronavírus em seu jornal de maior audiência, o Jornal Nacional. A emissora ainda criticou as declarações do ocupante do Planalto em que ele minimiza a doença - mesmo doente - e tece explicações fantasiosas sobre o aumento das mortes no Brasil.

A reportagem do portal Uol destaca que “William Bonner fez menção ao fato assim que deu a notícia, na abertura do telejornal: "O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que contraiu o novo coranavírus. Ele fez o anúncio para a TV estatal e outras duas emissoras. Nenhum dos demais órgãos de imprensa foi convidado", disse.”

A matéria ainda relata que “Renata Vasconcellos e Bonner também criticaram diversas observações feitas durante o anúncio. "Bolsonaro não apresentou nenhum dado para amparar a afirmação de que o número de óbitos tenha aumentado por outras causas e não pelo vírus. Ele citou um aumento de casos de suicídio e de doentes que não procuram os médicos por medo de se contaminar", disse a apresentadora.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.