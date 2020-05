Jornal Nacional chama Regina Duarte de ex-atriz

“Regina vem sofrendo ataques da ala ideológica do governo. O próprio Bolsonaro passou a reclamar dela e, na semana passada, ao ser perguntado se a ex-atriz sairia do governo, o presidente respondeu”, disse a repórter Delis Ortiz edit

247 - Na noite da última terça-feira (05), ao exibir uma reportagem sobre a possibilidade da saída de Regina Duarte do governo Bolsonaro, a repórter Delis Ortiz, do Jornal Nacional, da TV Globo, chamou a atual secretária de Cultura de ex-atriz. A informação é do portal Época.

“Regina vem sofrendo ataques da ala ideológica do governo. O próprio Bolsonaro passou a reclamar dela e, na semana passada, ao ser perguntado se a ex-atriz sairia do governo, o presidente respondeu”, disse Ortiz na matéria.

Vale lembrar que em fevereiro deste ano, Regina e a emissora Global romperam a relação contratual em comum acordo depois de mais de 50 anos de vínculo. Em todos esses anos, ela prestou serviço como atriz protagonizando diversas produções artísticas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.