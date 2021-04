Jornal Nacional dá destaque à CPI da Covid e diz que base de Bolsonaro está se deteriorando

Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, deu grande destaque, nesta sexta-feira (9), à possível abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 que tem como objetivo investigar a atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia que já deixou mais de 340 mil mortes. O telejornal destacou que o presidente defendeu a instalação de uma CPI por decisão do Supremo em 2007 e que ele está enfraquecido no Senado.

“A semana termina sob o impacto político do anúncio da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito nos próximos dias, a primeira que tem como objeto o governo Bolsonaro e a forma como tem atuado na pandemia que já matou mais de 348 mil brasileiros”, disse o âncora William Bonner.

“Mais de um terço dos senadores assinou o pedido de abertura dessa CPI e dois deles levaram ao STF que ordenasse que presidente da casa cumprisse a Constituição e instalasse a Comissão. Foi o que fez ontem o ministro Luis Roberto Barroso. Bolsonaro reagiu com um ataque em suas redes sociais e, em resposta, Barroso disse que agiu de acordo com a Constituição”, completou o apresentador.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.