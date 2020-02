Jornal Nacional dá o braço a torcer e noticia a indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar

A Rede Globo deu o braço a torcer e fez uma matéria detalhada da indicação ao Oscar do documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. O filme teve destaque no Jornal Nacional em longa matéria exclusiva e com uma entrevista com a diretora. O jornal ainda mencionou a participação do fotógrafo Ricardo Stuckert e o ineditismo da indicação brasileira ao prêmio máximo do cinema americano edit

247 - A Rede Globo finalmente deu o braço a torcer e fez uma matéria detalhada da indicação ao Oscar do documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa.

O filme teve destaque no Jornal Nacional em longa matéria exclusiva e com uma entrevista com a diretora. O jornal ainda mencionou a participação do fotógrafo Ricardo Stuckert e o ineditismo da indicação brasileira ao prêmio máximo do cinema americano.

O jornal afirmou ainda que o filme de Petra está sendo acusado de ser "petista" em sua "versão" dos fatos e perguntou à cineasta sobre essa percepção. Petra respondeu que discorda e que critica o PT em alguns trechos do filme.

O jornal fez questão de destacar que o documentário traz a visão "pessoal" da diretora, que conta do seu ponto de vista os fatos que foram se sucedendo no entorno do impeachment sem crime da ex-presidenta Dilma Rousseff.