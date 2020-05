Jornal Nacional destaca ameaça de Bolsonaro ao STF por inquérito contra fake news

Revista Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, destacou na edição desta quinta-feira (28) a postura agressiva do presidente Jair Bolsonaro diante das investigações contra empresários, blogueiros e parlamentares bolsonaristas em razão da disseminação de notícias falsas e

“O presidente Jair Bolsonaro e o filho dele Eduardo Bolsonaro reagiram à operação contra Fake News em tom de ameaça. O presidente chegou a dizer que iria impor limites”, disse o apresentador William Bonner. Na escalada, o telejornal destacou que a atitude do presidente foi um “desafio ao STF”.

A reportagem da jornalista Delis Ortiz mostrou as declarações dadas pelo presidente na entrada do Palácio do Alvorada nesta quinta.”Acabou, porra […] Não teremos outro dia igual ontem. Chega, chegou o limite. Estou com as armas da democracia na mão”, disse o presidente em trecho exibido no noticiário.

O JN destacou a contradição do presidente em falar em “liberdade de expressão” para defender a disseminação de fake news e a postura que tem adotado com jornalistas e com a imprensa. Entidades como a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticaram o presidente.

