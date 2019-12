Jornal Nacional destaca ataques de Bolsonaro a jornalistas

247 - A edição desta sexta-feira, 20, do Jornal Nacional, da Rede Globo, deu destaque às agressões desferidas por Jair Bolsonaro contra jornalistas durante entrevista na porta do Palácio do Alvorada.

O JN mostrou o descontrole de Bolsonaro em meio às perguntas dos jornalistas sobre o escândalo das rachadinhas que envolve o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do filho do presidente na Assembleia do Rio.

Bolsonaro atacou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o Ministério Público do Rio e o juiz responsável pelos mandados de busca e apreensão contra Flávio, em seguidaagrediu os jornalistas presentes. “Você tem uma cara de homossexual terrível, nem por isso eu te acuso de ser homossexual", disse Bolsonaro (leia msi no Brasil 247).

O telejornal leu, em seguida, duas notas de entidades representando profissionais da imprensa: uma da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e outra do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal.

“Atacar jornalistas como forma de evitar prestar informações de interesse público e receber aplausos de apoiadores é ação incompatível com o respeito ao trabalho da imprensa, fundamental para a democracia”, diz trecho escrito pela Abraji lido pelo apresentador William Bonner.